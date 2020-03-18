Во Львовской области 30-летний местный житель создал более двух десятков онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

Своими действиями мужчина нанес ущерб 4 миллиона гривен ущерба правообладателям.

— Фигурант осуществлял администрирование веб-сайтов и предоставлял фактический доступ пользователям сети Интернет к просмотра и копирования фильмов, без разрешения на то правообладателя. Основой доходов злоумышленника была оплаченая реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах. Установлен материальный ущерб нанесенный правообладателям, представителем которых в Украине является Украинская антипиратская ассоциации, составляет около 4 миллионов гривен, - сказано в сообщении.

Киберполиция провела обыск по месту жительства злоумышленника, в ходе которого изъяла компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны.

— В ходе досудебного расследования проведено пять компьютерно-технических экспертиз, по результатам которых получены доказательства противоправной деятельности фигуранта. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже объявлено о подозрении. Ему грозит до пяти лет заключения. Сейчас материалы дела направлены в суд, - сказано в сообщении.

Напомним, жителю Николаева, который создал сеть пиратских онлайн-кинотеатров, следователи сообщили о подозрении.