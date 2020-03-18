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Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» снизило тарифы на тепловую энергию.
Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.
Сообщается, что «Николаевоблтеплоэнерго» обратилось к НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – прим.), чтобы пересмотреть и снизить тарифы, установленные 17 января 2020 тарифы на тепло.
Сообщается, что 17 марта на заседании НКРЕКП были установлены тарифы на тепло, его производство, транспортировку и поставку для организаций по действующим договорам по категориям потребителей. При этом, новые тарифы вступают в силу 18 марта 2020.
Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.
Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» снизило тарифы на тепловую энергию.
Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.
Сообщается, что «Николаевоблтеплоэнерго» обратилось к НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – прим.), чтобы пересмотреть и снизить тарифы, установленные 17 января 2020 тарифы на тепло.
Сообщается, что 17 марта на заседании НКРЕКП были установлены тарифы на тепло, его производство, транспортировку и поставку для организаций по действующим договорам по категориям потребителей. При этом, новые тарифы вступают в силу 18 марта 2020.
Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.