Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» снизило тарифы на тепловую энергию.

Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

Сообщается, что «Николаевоблтеплоэнерго» обратилось к НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – прим.), чтобы пересмотреть и снизить тарифы, установленные 17 января 2020 тарифы на тепло.

Сообщается, что 17 марта на заседании НКРЕКП были установлены тарифы на тепло, его производство, транспортировку и поставку для организаций по действующим договорам по категориям потребителей. При этом, новые тарифы вступают в силу 18 марта 2020.

Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.