Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ВОЗ.

— Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученым всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию, — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее сообщалось, что в Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.