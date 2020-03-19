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Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ВОЗ.
— Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученым всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию, — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Ранее сообщалось, что в Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ВОЗ.
— Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученым всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию, — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Ранее сообщалось, что в Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.