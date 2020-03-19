В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.

Об этом сообщает AFP News.

За сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.



За пределами Хубэя смертельных случаев с утра 18 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Напомним, в Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.