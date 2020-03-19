Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что власти Киева планируют организовать развозку к местам работы медиков, полицейских, и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

— В условиях действия ряда ограничений в стране, продиктованных необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важна, - медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки, - сказано в сообщении.

Замглавы КГГА отметил необходимость четкого понимания уровня опасности распространения коронавируса.

— Требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы, - сказал он.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ситуацию с общественным транспортом, обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.