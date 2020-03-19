Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на местные СМИ.

— С 23:59 сегодняшнего дня (четверга - ИФ) мы закроем наши границы для всех нерезидентов... Эта мера не даст туристам и держателям временных виз, в том числе учащимся и временным работникам, въехать в Новую Зеландию, - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В страну помимо ее граждан и резидентов, смогут въехать их партнеры, опекуны и дети. Лететь граждане и их родственники должны одним рейсом.

Для всех новозеландцев, прибывших из-за границы, продолжит действовать 14-днейвный карантин, введенный ранее властями. Запрет на въезд для иностранцев также ввела Австралия. В Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.