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В Португалии в связи с коронавирусом с четверга начал действовать режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Режим ЧС в Португалии объявлен до 23:59 2 апреля и может быть продлен. Предложение ввести ЧС выдвинул президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, затем его поддержал премьер-министр Антониу Кошта и одобрил парламент.
В Португалии выявили 642 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. Три человека выздоровели. Под подозрением заражения свыше 5 тысяч человек. Режим ЧС в Португалии вводится впервые за 46 лет.
Напомним, Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019.
В Португалии в связи с коронавирусом с четверга начал действовать режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Режим ЧС в Португалии объявлен до 23:59 2 апреля и может быть продлен. Предложение ввести ЧС выдвинул президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, затем его поддержал премьер-министр Антониу Кошта и одобрил парламент.
В Португалии выявили 642 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. Три человека выздоровели. Под подозрением заражения свыше 5 тысяч человек. Режим ЧС в Португалии вводится впервые за 46 лет.
Напомним, Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019.