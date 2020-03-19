В Португалии в связи с коронавирусом с четверга начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Режим ЧС в Португалии объявлен до 23:59 2 апреля и может быть продлен. Предложение ввести ЧС выдвинул президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, затем его поддержал премьер-министр Антониу Кошта и одобрил парламент.

В Португалии выявили 642 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. Три человека выздоровели. Под подозрением заражения свыше 5 тысяч человек. Режим ЧС в Португалии вводится впервые за 46 лет.

Напомним, Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019.