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В Херсоне бригаду «экстренной скорой помощи» отправили на 14-дневный карантин из-за подозрения заболевания коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.
По его словам бригада скорой помощи выехала на вызов, где были жалобы на высокую температуру.
— Вчера, в экстренную скорую помощь, поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов «скорая» выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада «скорой» будет находиться на карантине 14 дней, - написал Виктор Короленко.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Херсоне бригаду «экстренной скорой помощи» отправили на 14-дневный карантин из-за подозрения заболевания коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.
По его словам бригада скорой помощи выехала на вызов, где были жалобы на высокую температуру.
— Вчера, в экстренную скорую помощь, поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов «скорая» выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада «скорой» будет находиться на карантине 14 дней, - написал Виктор Короленко.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.