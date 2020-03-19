В Херсоне бригаду «экстренной скорой помощи» отправили на 14-дневный карантин из-за подозрения заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

По его словам бригада скорой помощи выехала на вызов, где были жалобы на высокую температуру.

— Вчера, в экстренную скорую помощь, поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов «скорая» выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада «скорой» будет находиться на карантине 14 дней, - написал Виктор Короленко.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.