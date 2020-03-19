Сегодня, 19 марта, свой день рождения празднует одна из самых известных украинских писательниц современности Лина Костенко. Гениальной поэтессе исполняется 90 лет.

Родилась она 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области. Родители будущей поэтессы были учителями и с ранних лет прививали ребенку высокие моральные, этические и эстетические вкусы, подавали литературные, фольклорные и исторические образцы для подражания. Читайте также Оксана Забужко и Alyona Alyona: определены лауреата премии Women in Arts 2020 Лина Костенко является автором более 15-ти поэтических сборников («Паруса», «Путешествия сердца», «Над берегами вечной реки», «Сад нетающих скульптур», «Река Гераклита»), романа «Записки украинского сумасшедшего». За исторический роман в стихах «Маруся Чурай» она была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко. А еще она – почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Лина Костенко является непререкаемым моральным авторитетом для многих украинцев, ведь не запятнала себя компромиссами ни с какой властью. У нее всегда хватало смелости смотреть правде в глаза и говорить категорическое «нет» подлости, лжи и предательству. Поэтесса никогда не боялась высказывать свою гражданскую позицию. В частности, в 1966 году во время львовского судилища над братьями Горинями писательница бросила им цветы. Позже написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете Литературная Украина. После этого она почти 10 лет писала в ящик, расплачиваясь за собственную принципиальность. Тогдашняя власть, поняв, что ее не приручить, лишила права печатать произведения. Но это не сломило поэтессу.

В 2005 году Лина Костенко, как известно, отказалась от звания Героя Украины со словами «Политической бижутерии не ношу!» В то же время после вторжения России на территорию Украины, в 2015 году, писательница присоединилась к гуманитарной акции Второй фронт АТО. Лина Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки. В настоящее время Лина Васильевна предпочитает молчать, а с поклонниками говорят ее произведения. Молчание Лины Костенко является чрезвычайно красноречивым в то время, когда пространство невероятно замусорено пустой болтовней. Никакие искушения вызвать у нее соответствующую реакцию по поводу чего-то или кого-то – бесполезные. И это гордое молчание тоже является позицией.



По материалам УНИАН