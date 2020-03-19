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Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил с 90-летним юбилеем украинскую поэтессу Лину Костенко.
Об этом сообщают в пресс-службе партии Европейская Солидарность.
— В сложные времена именно творчество может помочь и дать силы для борьбы за собственное здоровье, за благополучие близких, за мирную и безопасную Украину. Для меня и моей семьи во все времена таким творчеством, которое вдохновляет, является поэзия Лины Костенко. Сегодня Лина Костенко празднует День рождения. Искренне поздравляю и благодарю вас, Лина Васильевна, за невероятную силу вашего слова! Спасибо за то, что ведете уже несколько поколений украинцев своими «благородными путями». Многая и благая лета! P.S. Сейчас я вижу в сети множество советов, что посмотреть во время карантина и у меня есть рекомендация - посмотрите поэтический спектакль по стихам Лины Костенко «Инкрустации» и будьте здоровы!, - сказано в сообщении.
Її пісні – як перло многоцінне,
Як дивен скарб серед зимних марнот.
Тим паче зараз, як така розруха.
Тим паче зараз, при такій війні, –
Що помагає не вгашати духа,
Як не співцями створені пісні?
Полное представление по ссылке: https://vimeo.com/398520972
Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил с 90-летним юбилеем украинскую поэтессу Лину Костенко.
Об этом сообщают в пресс-службе партии Европейская Солидарность.
— В сложные времена именно творчество может помочь и дать силы для борьбы за собственное здоровье, за благополучие близких, за мирную и безопасную Украину. Для меня и моей семьи во все времена таким творчеством, которое вдохновляет, является поэзия Лины Костенко. Сегодня Лина Костенко празднует День рождения. Искренне поздравляю и благодарю вас, Лина Васильевна, за невероятную силу вашего слова! Спасибо за то, что ведете уже несколько поколений украинцев своими «благородными путями». Многая и благая лета! P.S. Сейчас я вижу в сети множество советов, что посмотреть во время карантина и у меня есть рекомендация - посмотрите поэтический спектакль по стихам Лины Костенко «Инкрустации» и будьте здоровы!, - сказано в сообщении.
Її пісні – як перло многоцінне,
Як дивен скарб серед зимних марнот.
Тим паче зараз, як така розруха.
Тим паче зараз, при такій війні, –
Що помагає не вгашати духа,
Як не співцями створені пісні?
Полное представление по ссылке: https://vimeo.com/398520972