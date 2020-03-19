Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева рассказала, какие предприняла меры для предотвращения распространения коронавируса в городе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Враг невидимый и еще более коварный. Сегодня «нужное» — это средства индивидуальной защиты: дезсредства , перчатки, респираторы и маски, защитные очки и много всякой разной нужной дребедени, в зависимости от специфики жизнедеятельности личности и его круга, - пишет Елена Киселева.

Депутат рассказала о правилах гигиены, которые помогут человеку обезопасить себя от заражения инфекцией.

— Из смешных практичных советов: теперь я «красавица», но без ногтей (да простят меня мастера гелиевой индустрии). Мне кажется, что так гигиеничнее и проще. В местах контакта и пересечений теперь, особенно гламурная: перчатки, маска, очки. Дома и в офисе, естественно, приобретены и расставлены для пользования всякие дополнительные средства гигиены со спиртом. Естественно, мою и проветриваю. Еще в доме есть лампы. Из соображений гигиены, пудрой в течении дня перестала пользоваться — носик не пудрю. Красоту ничем не испортишь, а кому не сильно нравится — пусть подождет, до лучшего времени, - пишет Елена Киселева.

Помимо этого она призвала работодателей ценить своих работников и беречь их здоровье.

— Работодатели, обращение к Вам. Люди, ваши сотрудники — это ценное! А ответственность за них — на Вас. Организуйте подвозы, если нет возможности/желания прекратить деятельность. Обеспечьте всем необходимым (за свой счет, а не за их). Сократите присутствие на рабочем месте. Думайте не только о себе, но и о них и их семьях. Будьте ответственными. Хватило смекалки создать бизнес и раскрутить, значит, Вы замечательные люди и можете помочь другим. Раскройте потенциал — самое время, - пишет депутат.

При этом Елена Киселева рассказала, что не нужно злиться на пожилых людей, а стоит помочь им и обеспечить медицинскими масками.

— Не гневайтесь на стариков. Когда им страшно, они молчат/пыхтят и инстинктивно сбиваются в кучки, и «да» — куда-то едут (прутся). Так у них возникает цель, а это их жизнь. Хотя на ваш взгляд — это полный идиотизм. Если не жалко, подарите им одноразовые рукавички и маску (возможно даже марлевую и сшитую собственноручно). Расскажите, чтоб не волновались. Цените друг друга и помогайте. Берегите себя и окружающих. Мойте руки и будьте, по возможности дома, - написала Елена Киселева.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.