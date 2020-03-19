Водитель трамвая, курсирующего по маршруту №1 в Николаеве, призвал горожан сохранять спокойствие и не проявлять агрессию в отношении водителей городского транспорта.

Свое видеообращение Александр Матвеев выложил в Facebook.

— Держитесь, не ругайтесь, помогайте друг другу, соблюдайте дисциплину. Не паникуйте. Паника — это не самый лучший друг в нашей ситуации, — призвал Александр Матвеев.

Он подчеркнул, что в ограничении количества пассажиров в транспорте нет вины водителей.

— Мы не виноваты, что в маршрутку, трамвай или троллейбус помещается по 10 человек. Это не мы виноваты. Все вопросы к горисполкому, — сказал Александр Матвеев.

Александр Матвеев рассказал, что один из его коллег сегодня уволился, не выдержав морального давления.

— Водителям очень сложно. У нас один человек уже уволился. Он просто морально не выдержал. На другого напали, его побили, и он теперь не работает, — рассказал Александр Матвеев.

По словам водителя трамвая, с ним сегодня также произошел не приятный инцидент. Один из пассажиров хотел его побить из-за того, что в течение полутора часа не мог сесть в трамвай.

— В вагон полетел камень. На меня он напал, хотел побить. Благо, что пассажиры его успокоили. Мужчина был в не адекватном состоянии. Он сказал, что полтора часа стоял на остановке, — сказал Александр Матвеев.

Как сообщалось, сегодня утром, 19 марта, пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Напомним, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.