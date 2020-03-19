|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|18:03
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.6 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.8 грн
Водитель трамвая, курсирующего по маршруту №1 в Николаеве, призвал горожан сохранять спокойствие и не проявлять агрессию в отношении водителей городского транспорта.
Свое видеообращение Александр Матвеев выложил в Facebook.
— Держитесь, не ругайтесь, помогайте друг другу, соблюдайте дисциплину. Не паникуйте. Паника — это не самый лучший друг в нашей ситуации, — призвал Александр Матвеев.
Он подчеркнул, что в ограничении количества пассажиров в транспорте нет вины водителей.
— Мы не виноваты, что в маршрутку, трамвай или троллейбус помещается по 10 человек. Это не мы виноваты. Все вопросы к горисполкому, — сказал Александр Матвеев.
Александр Матвеев рассказал, что один из его коллег сегодня уволился, не выдержав морального давления.
— Водителям очень сложно. У нас один человек уже уволился. Он просто морально не выдержал. На другого напали, его побили, и он теперь не работает, — рассказал Александр Матвеев.
По словам водителя трамвая, с ним сегодня также произошел не приятный инцидент. Один из пассажиров хотел его побить из-за того, что в течение полутора часа не мог сесть в трамвай.
— В вагон полетел камень. На меня он напал, хотел побить. Благо, что пассажиры его успокоили. Мужчина был в не адекватном состоянии. Он сказал, что полтора часа стоял на остановке, — сказал Александр Матвеев.
Как сообщалось, сегодня утром, 19 марта, пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.
Напомним, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
Водитель трамвая, курсирующего по маршруту №1 в Николаеве, призвал горожан сохранять спокойствие и не проявлять агрессию в отношении водителей городского транспорта.
Свое видеообращение Александр Матвеев выложил в Facebook.
— Держитесь, не ругайтесь, помогайте друг другу, соблюдайте дисциплину. Не паникуйте. Паника — это не самый лучший друг в нашей ситуации, — призвал Александр Матвеев.
Он подчеркнул, что в ограничении количества пассажиров в транспорте нет вины водителей.
— Мы не виноваты, что в маршрутку, трамвай или троллейбус помещается по 10 человек. Это не мы виноваты. Все вопросы к горисполкому, — сказал Александр Матвеев.
Александр Матвеев рассказал, что один из его коллег сегодня уволился, не выдержав морального давления.
— Водителям очень сложно. У нас один человек уже уволился. Он просто морально не выдержал. На другого напали, его побили, и он теперь не работает, — рассказал Александр Матвеев.
По словам водителя трамвая, с ним сегодня также произошел не приятный инцидент. Один из пассажиров хотел его побить из-за того, что в течение полутора часа не мог сесть в трамвай.
— В вагон полетел камень. На меня он напал, хотел побить. Благо, что пассажиры его успокоили. Мужчина был в не адекватном состоянии. Он сказал, что полтора часа стоял на остановке, — сказал Александр Матвеев.
Как сообщалось, сегодня утром, 19 марта, пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.
Напомним, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.