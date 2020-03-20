Киевская власть подсчитала, что по состоянию на сегодня, убытки от коронавируса в Киеве составляют около 1,5 миллиарда гривен.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

Как отметил Поворозник, это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной радой закона.

— Прямые убытки ввиду того, что мы видим сегодня - это полтора миллиарда гривен. Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной радой закона. А что будет дальше, какие будут косвенные убытки - цифры могут быть совсем другие, - рассказал он.

Отметим, в Голосе Украины в четверг, 19 марта, была опубликована поправка в закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеска рассказала, что пандемия коронавируса и карантин в Украине вызвали кризис в туристической отрасли страны.

Вместе с тем, во Всемирном совете по путешествиям и туризму оценивали убытки, которые может понести туристическая отрасль из-за вспышек коронавируса в мире. В организации заявляли, что коронавирус может нанести туристической отрасли не менее 22 миллиарда долларов убытков.

Напомним, корпорация The Walt Disney Company оценила свои убытки из-за китайского коронавируса в 175 миллионов долларов. Это при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.