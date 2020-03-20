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В Николаеве Ленинский районный суд лишил водительских прав двух горожан, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.
— По результатам рассмотрения дела суд лишил правонарушителей права управлять всеми транспортными средствами сроком на один год. Вместе они должны уплатить в бюджет 20 тысяч 400 гривен штрафа. Отметим, что постановления суда еще не вступили в законную силу, - сказано в сообщении.
Отметим, что повторное в течение года совершение указанного правонарушения, влечет за собой штраф в размере 20 тысяч 400 гривен и лишение водительских прав сроком на три года.
Напомним, 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.
В Николаеве Ленинский районный суд лишил водительских прав двух горожан, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.
— По результатам рассмотрения дела суд лишил правонарушителей права управлять всеми транспортными средствами сроком на один год. Вместе они должны уплатить в бюджет 20 тысяч 400 гривен штрафа. Отметим, что постановления суда еще не вступили в законную силу, - сказано в сообщении.
Отметим, что повторное в течение года совершение указанного правонарушения, влечет за собой штраф в размере 20 тысяч 400 гривен и лишение водительских прав сроком на три года.
Напомним, 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.