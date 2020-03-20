У супруги директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергея Коренева Юлии после проведения теста не подтвердилось заболеванием коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Юля дома! Потихоньку выдыхаем - тест на коронавирус отрицательный. И наша семья наконец-то может воссоединиться. Это были очень долгие 4 дня... И хотя мы не сомневались, что всё будет хорошо, нам с детьми тебя очень не хватало, - написал Сергей Коренев.

Стоит отметить, что в случае если бы наличие вируса у жены директора департамента подтвердилось, то ряд чиновников высшего руководства Николаева, контактировавших с Сергеем Кореневым, необходимо было бы отправить на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что результаты лабораторных исследований 7 человек из Николаева на коронавирус оказались негативными.