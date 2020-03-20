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Результаты лабораторных исследований 7 человек из Николаева на коронавирус оказались негативными.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
В ОГА отмечают, что по состоянию на 10:00 20 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
— Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 в 7 человек, обратившихся за медицинской помощью в КНП «Николаевский областной центр инфекционных болезней», отрицательные, — сообщили в ОГА.
Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.
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Результаты лабораторных исследований 7 человек из Николаева на коронавирус оказались негативными.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
В ОГА отмечают, что по состоянию на 10:00 20 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
— Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 в 7 человек, обратившихся за медицинской помощью в КНП «Николаевский областной центр инфекционных болезней», отрицательные, — сообщили в ОГА.
Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.