Результаты лабораторных исследований 7 человек из Николаева на коронавирус оказались негативными.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В ОГА отмечают, что по состоянию на 10:00 20 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

— Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 в 7 человек, обратившихся за медицинской помощью в КНП «Николаевский областной центр инфекционных болезней», отрицательные, — сообщили в ОГА.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.



