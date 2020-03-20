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Итальянские города вводят более жесткие меры и новые ограничения, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, из-за которой Италия вышла в мировые лидеры по числу погибших.
Об этом сообщает Европейская правда.
Префектура Милана в пятницу распорядилась развернуть 114 военных, чтобы они контролировали соблюдение жителями приказа оставаться дома.
В Италии жителям разрешено передвигаться только с целью работы, решения проблем со здоровьем или покупки еды. Но тысячи людей нарушают карантинные требования.
Между тем северо-восточный регион Венето, центром которого является Венеция, из-за пандемии коронавируса в пятницу закрыл свои парки и скверы. Запрещено использование велосипедов и пешеходные прогулки. Люди, которые выходят покупать еду или гулять с собаками, не должны отдаляться на расстояние более 200 метров от своих домов. Продуктовые магазины и супермаркеты закроют на воскресенье и праздничные дни. Все ограничения пока будут действовать до 3 апреля.
Власти северных регионов заявляют, что не могут ждать, пока правительство решится на новые ограничения по всей стране. Особенно критический момент - выходные, когда ожидается больше людей на улицах.
Напомним, Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.
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Итальянские города вводят более жесткие меры и новые ограничения, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, из-за которой Италия вышла в мировые лидеры по числу погибших.
Об этом сообщает Европейская правда.
Префектура Милана в пятницу распорядилась развернуть 114 военных, чтобы они контролировали соблюдение жителями приказа оставаться дома.
В Италии жителям разрешено передвигаться только с целью работы, решения проблем со здоровьем или покупки еды. Но тысячи людей нарушают карантинные требования.
Между тем северо-восточный регион Венето, центром которого является Венеция, из-за пандемии коронавируса в пятницу закрыл свои парки и скверы. Запрещено использование велосипедов и пешеходные прогулки. Люди, которые выходят покупать еду или гулять с собаками, не должны отдаляться на расстояние более 200 метров от своих домов. Продуктовые магазины и супермаркеты закроют на воскресенье и праздничные дни. Все ограничения пока будут действовать до 3 апреля.
Власти северных регионов заявляют, что не могут ждать, пока правительство решится на новые ограничения по всей стране. Особенно критический момент - выходные, когда ожидается больше людей на улицах.
Напомним, Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.