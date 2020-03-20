Следователи Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом Генерального прокурора 20 марта сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления — начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Экс-правоохранитель подозревается в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года экс-начальник подразделения МВД, с целью выполнения преступного приказа, как заместитель руководителя нарядов на Майдане Независимости, организовал и обеспечил незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан.

В результате сотрудники полка милиции особого назначения «Беркут» и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников собрания Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади, в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В случае доказательства вины экс-руководителю подразделения МВД грозят исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.