Владельцы Apple Watch смогут отслеживать реакции своего организма на симптомы заболеваний, таких как грипп или коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает издание Аppleinsider.

Это стало возможным благодаря приложению Cardiogram для Apple Watch, которое диагностирует широкий спектр различных расстройств и заболеваний, основываясь на показателях сердечного ритма.

Разработчики приложения, которые участвуют совместно с Apple и Калифорнийским университетом в программе исследования сердечных заболеваний, придумали, как начать диагностировать с помощью Apple Watch признаки коронавирусной инфекцией.

Для определения признаков инфицирования используется пульсометр, встроенный в Apple Watch.

Авторы проекта отмечают, что когда организм борется с инфекцией, перестраивается работа многих органов (в том числе и сердца). Это можно отслеживать, задействовав сканер сердечного ритма, встроенный в Apple Watch.

— Новая функция Sleeping BPM от Cardiogram может помочь пользователям лучше понять, как их организм реагирует на симптомы гриппа или других заболеваний, включая COVID-19, – сообщил Джонсон Си, соучредитель Cardiogram.

Когда человек болеет, его иммунная система выделяет белки гистамины, которые вызывают воспаление и расширение сосудов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и объемов крови. Указанные процессы лучше всего прослеживаются во время сна. Таким образом, новая функция приложения Cardiogram может дать некоторое представление о том, как организм пользователя реагирует на болезнь.

В то же время разработчики подчеркивают, что Cardiogram пока не может распознавать другие симптомы COVID-19 и прочих заболеваний (например, повышенную температуру и тяжелое дыхание). Таким образом, приложение не предназначено для диагностики гриппа или COVID-19 и не может стать заменой визиту к врачу.

— Мы предоставляем пользователям дополнительный инструмент, чтобы лучше понять, как симптомы могут влиять на их организм через паттерны сердечного ритма, – объяснил Джонсон Си.

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