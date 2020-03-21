|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|18:12
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Владельцы Apple Watch смогут отслеживать реакции своего организма на симптомы заболеваний, таких как грипп или коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает издание Аppleinsider.
Это стало возможным благодаря приложению Cardiogram для Apple Watch, которое диагностирует широкий спектр различных расстройств и заболеваний, основываясь на показателях сердечного ритма.
Разработчики приложения, которые участвуют совместно с Apple и Калифорнийским университетом в программе исследования сердечных заболеваний, придумали, как начать диагностировать с помощью Apple Watch признаки коронавирусной инфекцией.
Для определения признаков инфицирования используется пульсометр, встроенный в Apple Watch.
Авторы проекта отмечают, что когда организм борется с инфекцией, перестраивается работа многих органов (в том числе и сердца). Это можно отслеживать, задействовав сканер сердечного ритма, встроенный в Apple Watch.
— Новая функция Sleeping BPM от Cardiogram может помочь пользователям лучше понять, как их организм реагирует на симптомы гриппа или других заболеваний, включая COVID-19, – сообщил Джонсон Си, соучредитель Cardiogram.
Когда человек болеет, его иммунная система выделяет белки гистамины, которые вызывают воспаление и расширение сосудов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и объемов крови. Указанные процессы лучше всего прослеживаются во время сна. Таким образом, новая функция приложения Cardiogram может дать некоторое представление о том, как организм пользователя реагирует на болезнь.
В то же время разработчики подчеркивают, что Cardiogram пока не может распознавать другие симптомы COVID-19 и прочих заболеваний (например, повышенную температуру и тяжелое дыхание). Таким образом, приложение не предназначено для диагностики гриппа или COVID-19 и не может стать заменой визиту к врачу.
— Мы предоставляем пользователям дополнительный инструмент, чтобы лучше понять, как симптомы могут влиять на их организм через паттерны сердечного ритма, – объяснил Джонсон Си.
Напомним, в Украину до конца недели завезут 10 миллионов быстрых тестов на коронавирус.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Владельцы Apple Watch смогут отслеживать реакции своего организма на симптомы заболеваний, таких как грипп или коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает издание Аppleinsider.
Это стало возможным благодаря приложению Cardiogram для Apple Watch, которое диагностирует широкий спектр различных расстройств и заболеваний, основываясь на показателях сердечного ритма.
Разработчики приложения, которые участвуют совместно с Apple и Калифорнийским университетом в программе исследования сердечных заболеваний, придумали, как начать диагностировать с помощью Apple Watch признаки коронавирусной инфекцией.
Для определения признаков инфицирования используется пульсометр, встроенный в Apple Watch.
Авторы проекта отмечают, что когда организм борется с инфекцией, перестраивается работа многих органов (в том числе и сердца). Это можно отслеживать, задействовав сканер сердечного ритма, встроенный в Apple Watch.
— Новая функция Sleeping BPM от Cardiogram может помочь пользователям лучше понять, как их организм реагирует на симптомы гриппа или других заболеваний, включая COVID-19, – сообщил Джонсон Си, соучредитель Cardiogram.
Когда человек болеет, его иммунная система выделяет белки гистамины, которые вызывают воспаление и расширение сосудов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и объемов крови. Указанные процессы лучше всего прослеживаются во время сна. Таким образом, новая функция приложения Cardiogram может дать некоторое представление о том, как организм пользователя реагирует на болезнь.
В то же время разработчики подчеркивают, что Cardiogram пока не может распознавать другие симптомы COVID-19 и прочих заболеваний (например, повышенную температуру и тяжелое дыхание). Таким образом, приложение не предназначено для диагностики гриппа или COVID-19 и не может стать заменой визиту к врачу.
— Мы предоставляем пользователям дополнительный инструмент, чтобы лучше понять, как симптомы могут влиять на их организм через паттерны сердечного ритма, – объяснил Джонсон Си.
Напомним, в Украину до конца недели завезут 10 миллионов быстрых тестов на коронавирус.