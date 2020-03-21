Студентов старших курсов медицинских университетов Украины и интернов могут привлекать к борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

Таким образом в министерстве рассчитывают оказать помощь врачам.

— Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам, — сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что по статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% людей, зараженных коронавирусом, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, «где им нужно оказывать высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь».

Напомним, в Украине уже 41 подтвержденный случай заражения коронавирусом.