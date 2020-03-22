Американские врачи считают, что молодые люди, которые курят вейп, имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что к такому мнению медэксперты пришли после того, как Центры контроля заболеваний США сообщили, что до 20% людей, госпитализированных с вирусом, были в возрасте от 20 до 44 лет.

— В случае, когда чьи-то легкие подвергаются воздействию гриппа или других инфекций, курильщики, в частности вейперы, сталкиваются с гораздо серьезным последствиям, чем люди, которые не курят, - говорит директор Центра контроля и образования в области исследований табака, профессор Стентон Гланц.

Он также рассказал, что при курении вейпов полость носа не может отразить инфекцию из-за чего повреждаются микроскопические волосы или ресницы в верхних дыхательных путях.

— Некоторые из моих коллег отметили, что люди в возрасте до 30 лет, которые оказались в больницах, были курильщиками, - сказал Стентон Гланц.

Отмечается, что, согласно февральскому исследованию, опубликованному в Китайском медицинском журнале, в Китае у курильщиков в 14 раз больше шансов заболеть тяжелыми случаями COVID-19, чем у тех, кто не курил.

При этом Стентон Гланц сказал, что курильщикам еще не поздно помочь своим легким бороться с вирусом.

— В то время, когда люди стремятся снизить риск, очень разумно перестать вредить вашим легкием, - сказал он.

Напомним, что во Львовской области за период с 17:00 21 марта до 8:00 22 марта зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.