В пятницу, 20 марта, в Заводском районном суде избрали меру пресечения трем жителям Николаева, которые подозреваются в сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как сообщалось ранее, 18 марта во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято значительное количество особо опасных наркотиков, 40 мл опия ацетилированного, 50 гр каннабиса, 12 таблеток по 25 мг метадона, 168 граммов прекурсора ангидрид уксусной кислоты и деньги в сумме 8 тысяч гривен.

— В частности, 48-летней женщине, которая является инвалидом II группы, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, 56-летнего мужчину и 44-летнюю женщину отправили под арест с возможностью внесения залога в размере 84 тысячи гривен каждому, - сказано в сообщении.

Всем троим фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование продолжается.

Ранее, Корабельный районный суд Николаева, по материалам СБУ, приговорил к 7 годам лишения свободы 4 бывшим участникам организованной преступной группировки, который занимались сбытов наркотиков.