В Николаеве, 20 марта, полицейские задержали группу наркодельцов, которые продавали амфетамин и каннабис через интернет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Во время санкционированных обысков по месту жительства у 21-летнего главного фигуранта правоохранители изъяли 100 свертков в обмотке из клейкой ленты, в которых, предположительно, находились психотропные вещества и наркотические средства амфетамин, A-PVP и каннабис. Также полицейские изъяли банковские карты и мобильные телефоны.

— Для налаживания наркоторговли молодчики использовали бесконтактный метод «закладок», а свои услуги предлагали в специально созданном канале одного из популярных мессенджеров для обмена сообщениями и мультимедиа. Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.

Изъятое направлено на исследование, после заключения эксперта будет решаться вопрос о переквалификации указанного уголовного производства по статье 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Продолжаются следственные действия.

Напомним, в пятницу, 20 марта, в Заводском районном суде избрали меру пресечения трем жителям Николаева, которые подозреваются в сбыте наркотиков.