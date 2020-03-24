В течение суток 23 марта, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

— 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - сказано в сообщении.

Так, российские наемники три раза обстреляли позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия, рядом с Водяным из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, было зафиксировано четыре обстрела — трижды вблизи Новотошковского из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины, в районе н.п. Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

— Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и в районе н.п. Березово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет, - отметили в штабе.

В течение суток 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим тишины.