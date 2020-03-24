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Премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским заявил, об ограничении свободного передвижения в стране, новые меры будут действовать от сегодня и до 11 апреля.
Об этом сообщает Европейская правда.
— То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польше дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса, - сказал Матеуш Моравецкий.
Он сообщил о введении дополнительных ограничений на передвижение.
— Эти ограничения коснутся каждого из нас, это решение, необходимое для того, чтобы максимально ограничить нашу деятельность. Исключения - пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку. Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы, - добавил он.
Премьер-министр заявил, что будут введены ограничения и в общественном транспорте для обеспечения дистанции между пассажирами.
Также Польша ограничивает собрание людей, рядом не могут находиться более двух человек. Сегодня в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом, в стране уже 9 погибших. 774 человека инфицированы.
Ранее, глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводят в стране из-за эпидемии коронавируса
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Премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским заявил, об ограничении свободного передвижения в стране, новые меры будут действовать от сегодня и до 11 апреля.
Об этом сообщает Европейская правда.
— То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польше дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса, - сказал Матеуш Моравецкий.
Он сообщил о введении дополнительных ограничений на передвижение.
— Эти ограничения коснутся каждого из нас, это решение, необходимое для того, чтобы максимально ограничить нашу деятельность. Исключения - пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку. Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы, - добавил он.
Премьер-министр заявил, что будут введены ограничения и в общественном транспорте для обеспечения дистанции между пассажирами.
Также Польша ограничивает собрание людей, рядом не могут находиться более двух человек. Сегодня в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом, в стране уже 9 погибших. 774 человека инфицированы.
Ранее, глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводят в стране из-за эпидемии коронавируса