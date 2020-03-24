Посетители с 24 марта смогут гулять по 70-километровому участку стены, известному как Цзюйюнгуань — «Северная застава». Она, по легендам, должна была защищать столицу Китая Пекин, сообщает Громадське.

Посещение разрешается только с 9 часов утра до 4 часов дня при условии предварительного заказа билета, проверки температуры и наличия зарегистрированного кода Health QR, доступного через китайские приложения AliPay или WeChat (он показывает риск того, что у человека может быть коронавирус).

Кроме того, посетители также должны носить защитные маски и держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра.

Бесплатное посещение обещают врачам и военным, но при условии соблюдения таких же правил.

При этом в Китае все еще остаются закрытыми другие популярные среди туристов места, например Запретный город или Диснейленд в Шанхае.

Напомним, власти Китая во вторник, 24 марта, объявили о намерении снять карантинные меры в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка коронавируса.