|Скорость ветра:
|6.4 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.45 грн
|28.2 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.5 грн
Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
Так, священнослужители вместе с церковными певцами могут проводить богослужения без личного присутствия прихожан.
«Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи», — говорится в сообщении.
При этом в ПЦУ намеренны настаивать перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что богослужение и молитва, деятельность священнослужителей и церковнослужителей не могут быть полностью остановлены.
По мнению Синода, храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и «социальной дистанции».
Напомним, что Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области продезинфицировали церковь, которую посещала женщина с коронавирусом.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
Так, священнослужители вместе с церковными певцами могут проводить богослужения без личного присутствия прихожан.
«Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи», — говорится в сообщении.
При этом в ПЦУ намеренны настаивать перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что богослужение и молитва, деятельность священнослужителей и церковнослужителей не могут быть полностью остановлены.
По мнению Синода, храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и «социальной дистанции».
Напомним, что Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области продезинфицировали церковь, которую посещала женщина с коронавирусом.