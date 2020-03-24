Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Так, священнослужители вместе с церковными певцами могут проводить богослужения без личного присутствия прихожан.

«Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи», — говорится в сообщении.

При этом в ПЦУ намеренны настаивать перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что богослужение и молитва, деятельность священнослужителей и церковнослужителей не могут быть полностью остановлены.

По мнению Синода, храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и «социальной дистанции».

Напомним, что Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области продезинфицировали церковь, которую посещала женщина с коронавирусом.