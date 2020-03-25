В Исландии обнаружили пациента сразу с двумя штаммами коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом заявил глава биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон, пишет hromadske.

Отмечается, что это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода.

Ученые считают, что мутировавший второй штамм может быть опасным, поскольку именно его обнаруживают у инфицированных людей. Если это так, коронавирус может мутировать и стать более заразным с течением времени.

Однако Стефанссон не смог подтвердить эту теорию и предположил, что это может быть совпадением.

Он также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, которая найдена в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не выявлена за пределами Исландии.

Напомним, что в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.