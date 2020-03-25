В Индии в честь коронавируса SARS-CoV-2 новорожденную девочку назвали Корона.

Об этом сообщает издание DH.

Обосновывая это имя, дядя ребенка Нитеш Трипати сказал, что коронавирус «объединил» общество и «вдохновил» людей вести коллективную борьбу с ним.

— Вирус, несомненно, опасен. Он убил так много людей в мире. Но он также привил нам много хороших привычек, — добавил он.

Трипати заявил, что новорожденная была названа в честь COVID-19 после консультации с матерью и отцом, а также с другими членами семьи.