За границей коронавируса инфицировано 18 украинцев, а на карантине по всему миру находится 152 гражданина Украины.

Об этом во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции сообщила представительница МОЗ, передает УНН.

— По информации Министерства иностранных дел Украины, коронавирусной инфекцией за рубежом инфицировано 18 украинцев. Они находятся за пределами территории Украины. На карантине в разных странах мира находятся 152 украинца. Уже 6 граждан Украины, которые находились за ее пределами, уже вылечены и полностью выздоровели, среди них: один человек в Польше, один человек в Италии, в Японии - 4, - отметила представительница МОЗ.

Напомним, что Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.