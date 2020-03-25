Кабмин распорядился принудительно обследовать, лечить и госпитализировать украинцев от коронавируса Covid-19.

Соответствующее усиление ограничительных мер карантина инициировал министр здравоохранения Илья Емец, передает телеграм-канал МОЗ Коронавірус_інфо.

Так, согласно постановлению правительства, медучреждения имеют право осуществлять:

обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы Covid-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз Covid-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

обязательную госпитализацию таких лиц;

назначение карантина лицам, которым установлен диагноз Covid-19 и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядок обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине в добровольном порядке, а также порядок обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

Напомним, что Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.