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Кабмин распорядился принудительно обследовать, лечить и госпитализировать украинцев от коронавируса Covid-19.
Соответствующее усиление ограничительных мер карантина инициировал министр здравоохранения Илья Емец, передает телеграм-канал МОЗ Коронавірус_інфо.
Так, согласно постановлению правительства, медучреждения имеют право осуществлять:
Напомним, что Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.
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Кабмин распорядился принудительно обследовать, лечить и госпитализировать украинцев от коронавируса Covid-19.
Соответствующее усиление ограничительных мер карантина инициировал министр здравоохранения Илья Емец, передает телеграм-канал МОЗ Коронавірус_інфо.
Так, согласно постановлению правительства, медучреждения имеют право осуществлять:
Напомним, что Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.