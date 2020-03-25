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Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности, приняв изменения в постановление № 211 «О противодействии распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19».
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Правительство на период карантина сняло запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.
Обязательным условием работы бизнеса в указанных секторах является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер.
Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.
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Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности, приняв изменения в постановление № 211 «О противодействии распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19».
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Правительство на период карантина сняло запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.
Обязательным условием работы бизнеса в указанных секторах является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер.
Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.