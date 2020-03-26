В Православной церкви Украины отреагировали на решение Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля.

Священный Синод ПЦУ «будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени», сообщает пресс-служба ПЦУ.

В ПЦУ уверили, что при принятии решения о праздновании Пасхи там будут взаимодействовать с государством и учитывать текущую ситуацию в стране.

Помесная церковь призвала всех «в надежде на милосердие Божие продолжать свои молитвы к Господу о преодолении губительного мора и его последствий».

Напомним, власти готовят проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать праздник дома, не создавая скопления людей в церквях.