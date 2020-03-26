В Министерстве здравоохранения создали штаб по противодействию распространения коронавируса.

Об этом сообщила представительница Минздрава во время брифинга, пишет РБК-Украина.

По ее словам, в министерстве состоялось первое заседание штаба по противодействию коронавирусу.

— Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое заседание и назначил руководителя штаба. Дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут работать с центральным штабом. Организовать их работу и назначить руководителей. Также уже были первые задания и поставлена задача до конца дня их выполнить, - заявила представитель Минздрава.

В частности, на заседании были определены представители органов государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это - Минздрав, ГСЧС, Государственная погранслужба и Нацполиция.

По словам представительницы министерства здравоохранения, штаб будет работать круглосуточно.