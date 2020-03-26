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В Министерстве здравоохранения создали штаб по противодействию распространения коронавируса.
Об этом сообщила представительница Минздрава во время брифинга, пишет РБК-Украина.
По ее словам, в министерстве состоялось первое заседание штаба по противодействию коронавирусу.
— Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое заседание и назначил руководителя штаба. Дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут работать с центральным штабом. Организовать их работу и назначить руководителей. Также уже были первые задания и поставлена задача до конца дня их выполнить, - заявила представитель Минздрава.
В частности, на заседании были определены представители органов государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это - Минздрав, ГСЧС, Государственная погранслужба и Нацполиция.
По словам представительницы министерства здравоохранения, штаб будет работать круглосуточно.
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В Министерстве здравоохранения создали штаб по противодействию распространения коронавируса.
Об этом сообщила представительница Минздрава во время брифинга, пишет РБК-Украина.
По ее словам, в министерстве состоялось первое заседание штаба по противодействию коронавирусу.
— Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое заседание и назначил руководителя штаба. Дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут работать с центральным штабом. Организовать их работу и назначить руководителей. Также уже были первые задания и поставлена задача до конца дня их выполнить, - заявила представитель Минздрава.
В частности, на заседании были определены представители органов государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это - Минздрав, ГСЧС, Государственная погранслужба и Нацполиция.
По словам представительницы министерства здравоохранения, штаб будет работать круглосуточно.