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Женщину, которая в четверг, 19 марта подожгла одно из помещений Заводского районного отдела полиции Николаева, из-за ее неадекватного поведения поместили в специализированное медицинское учреждение.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Как известно, 19 марта 50-летняя жительница Николаева осуществила поджог помещения полицейского отдела. Следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК и сообщили ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Суд избрал злоумышленницы мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сообщается, что женщина вела себя неадекватно: угрожала соседям, поджигала входные двери, а затем перекрывала людям возможность выйти из дома. В связи с этим соседи пожаловались на нее в полицию и на правонарушительницу составили несколько админпротоколов за мелкое хулиганство, однако женщина продолжала терроризировать соседей. Отмечается, что у женщины есть малолетний сын, который отказался жить с матерью из-за ее поведение и в настоящее время проживает со старшей сестрой.
— В связи с тем, что гражданка создавала общественную опасность окружающим, полицейские обратились за помощью к специалистам в специализированное медицинское учреждение, - сказано в сообщении.
Женщину госпитализировали с согласия дочери. По инициативе полиции врачи направили ходатайство в суд об изоляции местной жительницы для обеспечения безопасности других людей.
Напомним, что 20 марта следователи сообщили о подозрении женщине, которая подожгла одно из помещений Заводского райотдела полиции Николаева.
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Женщину, которая в четверг, 19 марта подожгла одно из помещений Заводского районного отдела полиции Николаева, из-за ее неадекватного поведения поместили в специализированное медицинское учреждение.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Как известно, 19 марта 50-летняя жительница Николаева осуществила поджог помещения полицейского отдела. Следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК и сообщили ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Суд избрал злоумышленницы мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сообщается, что женщина вела себя неадекватно: угрожала соседям, поджигала входные двери, а затем перекрывала людям возможность выйти из дома. В связи с этим соседи пожаловались на нее в полицию и на правонарушительницу составили несколько админпротоколов за мелкое хулиганство, однако женщина продолжала терроризировать соседей. Отмечается, что у женщины есть малолетний сын, который отказался жить с матерью из-за ее поведение и в настоящее время проживает со старшей сестрой.
— В связи с тем, что гражданка создавала общественную опасность окружающим, полицейские обратились за помощью к специалистам в специализированное медицинское учреждение, - сказано в сообщении.
Женщину госпитализировали с согласия дочери. По инициативе полиции врачи направили ходатайство в суд об изоляции местной жительницы для обеспечения безопасности других людей.
Напомним, что 20 марта следователи сообщили о подозрении женщине, которая подожгла одно из помещений Заводского райотдела полиции Николаева.