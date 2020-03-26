Женщину, которая в четверг, 19 марта подожгла одно из помещений Заводского районного отдела полиции Николаева, из-за ее неадекватного поведения поместили в специализированное медицинское учреждение.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 19 марта 50-летняя жительница Николаева осуществила поджог помещения полицейского отдела. Следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК и сообщили ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Суд избрал злоумышленницы мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сообщается, что женщина вела себя неадекватно: угрожала соседям, поджигала входные двери, а затем перекрывала людям возможность выйти из дома. В связи с этим соседи пожаловались на нее в полицию и на правонарушительницу составили несколько админпротоколов за мелкое хулиганство, однако женщина продолжала терроризировать соседей. Отмечается, что у женщины есть малолетний сын, который отказался жить с матерью из-за ее поведение и в настоящее время проживает со старшей сестрой.

— В связи с тем, что гражданка создавала общественную опасность окружающим, полицейские обратились за помощью к специалистам в специализированное медицинское учреждение, - сказано в сообщении.

Женщину госпитализировали с согласия дочери. По инициативе полиции врачи направили ходатайство в суд об изоляции местной жительницы для обеспечения безопасности других людей.

Напомним, что 20 марта следователи сообщили о подозрении женщине, которая подожгла одно из помещений Заводского райотдела полиции Николаева.