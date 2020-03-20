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20 марта следователи сообщили о подозрении женщине, которая подожгла одно из помещений Заводского райотдела полиции Николаева.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Ранее сообщалось о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины 50-летней жительницы Николаева, которая 19 марта, находясь в административном здании Заводского отдела полиции, подожгла одно из помещений.
«Сегодня, 20 марта, при процессуальном руководства Николаевской местной прокуратуры № 1 следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»», — говорится в сообщении.
В ближайшее время женщине будет избираться мера пресечения.
Ранее сообщалось, что 19 марта в Николаевской области задержали мужчину, который летом 2019 года убил односельчанина в Баштанском районе.
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20 марта следователи сообщили о подозрении женщине, которая подожгла одно из помещений Заводского райотдела полиции Николаева.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Ранее сообщалось о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины 50-летней жительницы Николаева, которая 19 марта, находясь в административном здании Заводского отдела полиции, подожгла одно из помещений.
«Сегодня, 20 марта, при процессуальном руководства Николаевской местной прокуратуры № 1 следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»», — говорится в сообщении.
В ближайшее время женщине будет избираться мера пресечения.
Ранее сообщалось, что 19 марта в Николаевской области задержали мужчину, который летом 2019 года убил односельчанина в Баштанском районе.