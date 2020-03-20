Вчера в Николаеве полицейские установили и задержали 50-летняя местную жительницу, которую подозревают в умышленном поджоге Заводского отдела полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, в Николаеве вчера произошел пожар в бытовом помещении здания Заводского отдела полиции.

Сообщается, что женщина 19 марта была доставлена в отдел полиции как лицо, которое подозреваетесь в краже денег из квартиры бывшего мужа. Об этом он накануне написал соответствующее заявление. Как выяснилось позже, свои деньги он нашел, и прибыл в Заводский отдел полиции, чтобы сообщить об этом.

Пока заявитель общался с правоохранителями, женщина зашла в бытовое помещение и осуществила поджог.

Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении злоумышленнице о подозрении по части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», что наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Напомним, что в течение суток 19 марта на Николаевщине зарегистрировано 7 пожаров, в Витовском, Веселиновском, Новобугском, Казанковском районах и Николаеве горели сухая трава, камыш и мусор.