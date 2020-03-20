В течение суток 19 марта на Николаевщине зарегистрировано 7 пожаров, в Витовском, Веселиновском, Новобугском, Казанковском районах и Николаеве горели сухая трава, камыш и мусор.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение людей с огнем и поджоги. Общая площадь, выгоревших территорий составила более 10 гектаров.

— На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, также привлечено сотрудников и технику ГП «Владимирское лесное хозяйство» и полиции. Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к жителям и гостям нашего края! Помните, что провоцируя пожары в природных экосистемах вы не только уничтожаете окружающую среду, но и ставите под угрозу здоровье людей, - сообщили в ГСЧС.

Напомним, вчера, 19 марта, в 11:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории на улице Клечова балка в Николаеве, там в результате поджога выгорело 2 гектара территории.