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Сегодня, 19 марта, в 11:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории на улице Клечова балка в Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По указанному адресу направлено дежурное отделение 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— Благодаря слаженным действиям пожар в 13:13 локализован и в 13:19 ликвидировано на площади 2 гектара. Пожарные предотвратили распространение огня на два жилых дома. Вероятной причиной пожара стал поджог. Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в природных экосистемах, огонь из сухой травы, переходит на жилые дома и частные застройки. Сжигая сухую растительность наносится непоправимый вред окружающей среде и здоровью людей, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве сегодня, 19 марта, произошел пожар в бытовом помещении здания Заводского отдела полиции.
Сегодня, 19 марта, в 11:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории на улице Клечова балка в Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По указанному адресу направлено дежурное отделение 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— Благодаря слаженным действиям пожар в 13:13 локализован и в 13:19 ликвидировано на площади 2 гектара. Пожарные предотвратили распространение огня на два жилых дома. Вероятной причиной пожара стал поджог. Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в природных экосистемах, огонь из сухой травы, переходит на жилые дома и частные застройки. Сжигая сухую растительность наносится непоправимый вред окружающей среде и здоровью людей, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве сегодня, 19 марта, произошел пожар в бытовом помещении здания Заводского отдела полиции.