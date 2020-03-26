В Николаеве, сегодня, 26 марта, начали ремонтировать пешеходный-понтонный мост, который был поврежден во время урагана 24 февраля.

Об этом сообщают в ЭЛУ-автодорог Николаев.

Как известно, 26 февраля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на ремонт пешеходного понтонного моста через речку Ингул, понадобится не менее одного месяца.

— Сейчас выполнен первый этап по восстановлению пешеходного понтонного моста — при помощи крана мост установлен на подвижные опоры и закреплен на берегу. Далее будут установлены донные якорея, будут отремонтированы ригельные замки и восстановлены перильные ограждения моста, - сказано в сообщении.

Напомним, 24 февраля из-за сильного порыва ветра оторвало часть пешеходного моста через реку Ингул со стороны Набережной.