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В Главном управлении ГНС в Николаевской области в связи с введением на всей территории Украины чрезвычайной ситуации, с 26 марта 2020 года, перевели в особый режим работу Центров обслуживания плательщиков области.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Теперь центры обслуживания плательщиков оказывают административные услуги в режиме онлайн, а также по предварительной записи по телефонам, исключительно, для предоставления неотложных услуг в случае острой необходимости, а именно:
— выдачи карточки налогоплательщика, внесения в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков;
— внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта;
— другие неотложные услуги (регистрация книг учета ФЛП, другие справки).
Для предварительной записи для посещения ЦОП используйте следующие номера телефонов:
— Обращаем внимание, что на это время останавливается течение сроков обращений за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг. После прекращения чрезвычайной ситуации и карантина течение этих сроков будет продолжено с учетом времени, прошедшего до их остановки. Призываем плательщиков пользоваться дистанционными формами коммуникации, не посещать налоговые органы без крайней необходимости и максимально использовать электронные сервисы ГНС, - сказано в сообщении.
— электронный кабинет https ://cabinet.tax.gov.ua/
— электронная отчетность https ://tax.gov.ua/elektronna - zvitnist/
Воспользовавшись Электронным кабинетом, вы сможете оплатить определенные налоговые обязательства, подать отчетность или получить информацию, избегая посещения налоговых органов. В случае возникновения вопросов относительно пользования Электронным кабинетом плательщикам следует обращаться к службе поддержки по телефону 0800 501 007 (направление 0) или по ссылке http://cabinet.tax.gov.ua/help/.
Кроме того, напоминаем контактные данные Главного управления ГНС в Николаевской области:
— электронный адрес для направления писем и запросов на публичную информацию: mk.official@tax.gov.ua.
— электронный адрес, по которому гражданин может изложить свое обращение, : mk.zvernennya@tax.gov.ua служба делопроизводства : (0512) 50-18-86.
Также обращаем внимание, что вся актуальная информация относительно деятельности налоговой службы Николаевской области размещается на субсайте Главного управления ГНС в Николаевской области по ссылке: https://www.mk.tax.gov.ua и на официальной странице в Facebook по ссылке https://www.facebook.com/tax.mykolaiv/.
— Надеемся на ваше понимание сложившейся ситуации. Помните, что придерживаясь правил безопасности, вы максимально защищаете себя и своих близких, ведь простые вещи спасают жизнь, - отметили в ГНС.
Пресс-релиз
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В Главном управлении ГНС в Николаевской области в связи с введением на всей территории Украины чрезвычайной ситуации, с 26 марта 2020 года, перевели в особый режим работу Центров обслуживания плательщиков области.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Теперь центры обслуживания плательщиков оказывают административные услуги в режиме онлайн, а также по предварительной записи по телефонам, исключительно, для предоставления неотложных услуг в случае острой необходимости, а именно:
— выдачи карточки налогоплательщика, внесения в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков;
— внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта;
— другие неотложные услуги (регистрация книг учета ФЛП, другие справки).
Для предварительной записи для посещения ЦОП используйте следующие номера телефонов:
— Обращаем внимание, что на это время останавливается течение сроков обращений за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг. После прекращения чрезвычайной ситуации и карантина течение этих сроков будет продолжено с учетом времени, прошедшего до их остановки. Призываем плательщиков пользоваться дистанционными формами коммуникации, не посещать налоговые органы без крайней необходимости и максимально использовать электронные сервисы ГНС, - сказано в сообщении.
— электронный кабинет https ://cabinet.tax.gov.ua/
— электронная отчетность https ://tax.gov.ua/elektronna - zvitnist/
Воспользовавшись Электронным кабинетом, вы сможете оплатить определенные налоговые обязательства, подать отчетность или получить информацию, избегая посещения налоговых органов. В случае возникновения вопросов относительно пользования Электронным кабинетом плательщикам следует обращаться к службе поддержки по телефону 0800 501 007 (направление 0) или по ссылке http://cabinet.tax.gov.ua/help/.
Кроме того, напоминаем контактные данные Главного управления ГНС в Николаевской области:
— электронный адрес для направления писем и запросов на публичную информацию: mk.official@tax.gov.ua.
— электронный адрес, по которому гражданин может изложить свое обращение, : mk.zvernennya@tax.gov.ua служба делопроизводства : (0512) 50-18-86.
Также обращаем внимание, что вся актуальная информация относительно деятельности налоговой службы Николаевской области размещается на субсайте Главного управления ГНС в Николаевской области по ссылке: https://www.mk.tax.gov.ua и на официальной странице в Facebook по ссылке https://www.facebook.com/tax.mykolaiv/.
— Надеемся на ваше понимание сложившейся ситуации. Помните, что придерживаясь правил безопасности, вы максимально защищаете себя и своих близких, ведь простые вещи спасают жизнь, - отметили в ГНС.
Пресс-релиз