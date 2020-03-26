В Главном управлении ГНС в Николаевской области в связи с введением на всей территории Украины чрезвычайной ситуации, с 26 марта 2020 года, перевели в особый режим работу Центров обслуживания плательщиков области.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Теперь центры обслуживания плательщиков оказывают административные услуги в режиме онлайн, а также по предварительной записи по телефонам, исключительно, для предоставления неотложных услуг в случае острой необходимости, а именно:

— выдачи карточки налогоплательщика, внесения в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков;

— внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта;

— другие неотложные услуги (регистрация книг учета ФЛП, другие справки).

Для предварительной записи для посещения ЦОП используйте следующие номера телефонов:

— Обращаем внимание, что на это время останавливается течение сроков обращений за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг. После прекращения чрезвычайной ситуации и карантина течение этих сроков будет продолжено с учетом времени, прошедшего до их остановки. Призываем плательщиков пользоваться дистанционными формами коммуникации, не посещать налоговые органы без крайней необходимости и максимально использовать электронные сервисы ГНС, - сказано в сообщении.

— электронный кабинет https ://cabinet.tax.gov.ua/

— электронная отчетность https ://tax.gov.ua/elektronna - zvitnist/

Воспользовавшись Электронным кабинетом, вы сможете оплатить определенные налоговые обязательства, подать отчетность или получить информацию, избегая посещения налоговых органов. В случае возникновения вопросов относительно пользования Электронным кабинетом плательщикам следует обращаться к службе поддержки по телефону 0800 501 007 (направление 0) или по ссылке http://cabinet.tax.gov.ua/help/.

Кроме того, напоминаем контактные данные Главного управления ГНС в Николаевской области:

— электронный адрес для направления писем и запросов на публичную информацию: mk.official@tax.gov.ua.

— электронный адрес, по которому гражданин может изложить свое обращение, : mk.zvernennya@tax.gov.ua служба делопроизводства : (0512) 50-18-86.

Также обращаем внимание, что вся актуальная информация относительно деятельности налоговой службы Николаевской области размещается на субсайте Главного управления ГНС в Николаевской области по ссылке: https://www.mk.tax.gov.ua и на официальной странице в Facebook по ссылке https://www.facebook.com/tax.mykolaiv/.

— Надеемся на ваше понимание сложившейся ситуации. Помните, что придерживаясь правил безопасности, вы максимально защищаете себя и своих близких, ведь простые вещи спасают жизнь, - отметили в ГНС.

Пресс-релиз