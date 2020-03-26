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В Министерстве развития общин и территорий призвали украинцев осуществлять оплату коммунальных услуг через онлайн сервисы, без посещения банков и почты. В то же время там напоминают, что за просрочку в оплате штрафовать не будут.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, пишет hromadske.
В частности, правительство разослало письма во все регионы Украины, в которых рекомендовало коммунальным предприятиям принять все возможные меры для того, чтобы расчеты за коммунальные услуги населением происходили онлайн.
— Правительство понимает, что в условиях карантина и чрезвычайной ситуации многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, - сообщил Алексей Чернышев.
Вместе с тем, в правительстве отмечают, что в случае массовой неуплаты гражданами за коммуналку возможны перебои в работе коммунальных служб.
Осуществлять оплату коммуналки онлайн призывали и в Национальном банке.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации и продлении карантина еще на 30 дней.
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В Министерстве развития общин и территорий призвали украинцев осуществлять оплату коммунальных услуг через онлайн сервисы, без посещения банков и почты. В то же время там напоминают, что за просрочку в оплате штрафовать не будут.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, пишет hromadske.
В частности, правительство разослало письма во все регионы Украины, в которых рекомендовало коммунальным предприятиям принять все возможные меры для того, чтобы расчеты за коммунальные услуги населением происходили онлайн.
— Правительство понимает, что в условиях карантина и чрезвычайной ситуации многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, - сообщил Алексей Чернышев.
Вместе с тем, в правительстве отмечают, что в случае массовой неуплаты гражданами за коммуналку возможны перебои в работе коммунальных служб.
Осуществлять оплату коммуналки онлайн призывали и в Национальном банке.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации и продлении карантина еще на 30 дней.