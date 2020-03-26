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В марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 — получили ранения, что является наивысшем показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года.
Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека, передает «Интерфакс-Украина».
«С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года», — говорится в сообщении.
В Миссии подчеркнули, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, прекратить огонь и вооруженные столкновения.
«Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения», — отметили в Миссии.
Напомним, ранее бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.
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В марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 — получили ранения, что является наивысшем показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года.
Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека, передает «Интерфакс-Украина».
«С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года», — говорится в сообщении.
В Миссии подчеркнули, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, прекратить огонь и вооруженные столкновения.
«Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения», — отметили в Миссии.
Напомним, ранее бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.