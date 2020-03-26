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Сотрудники Лондонского зоопарка обратились в соцсетях к многочисленной армии своих фанатов с просьбой о пожертвованиях.
Об этом сообщает онлайн-журнал «Вокруг света».
Впервые после Второй мировой войны Лондонский зоопарк закрылся для посетителей: здесь объявлен карантин. И теперь более 20 000 животных рискуют умереть от голода.
В отличие от музея или художественной галереи, карантинные меры в зоопарке — не просто запирание дверей. Все его многочисленные обитатели нуждаются в ежедневном питании. Однако в это непростое время ZSL London Zoo лишился выручки от продажи билетов. В прошлом году она составила 33 миллиона долларов (27,8 миллона фунтов стерлингов).
А если добавить к непосредственным нуждам животных материально-технические проблемы, с которыми сталкиваются ветеринары, сотрудники службы безопасности и весь персонал, то ситуация выглядит крайне критической.
Как заявила главный операционный директор ZSL Кэтрин Инглэнд, сотрудники должны по-прежнему как-то добираться на работу и заботиться о здоровье и благополучии питомцев.
Также должны продолжаться поставки продовольствия для животных, ведь им необходимо качественно питаться.
Чтобы вовремя приступать к работе в условиях карантина, полсотни сотрудников Лондонского зоопарка решили жить прямо на его территории — в помещениях для гостей.
Чтобы не подвергать животных опасности заражения, персонал носит маски и перчатки.
Лондонский зоопарк был открыт для ученых в 1828 году, а для публики — в 1847 году. Он является одной из самых любимых достопримечательностей британской столицы.
Оставшись без посетителей, Лондонский зоопарк ожидает, что люди поддержат животных через опцию пожертвований на сайте.
Ранее в Николаевском зоопарке показали, как работают сотрудники во время карантина.
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Сотрудники Лондонского зоопарка обратились в соцсетях к многочисленной армии своих фанатов с просьбой о пожертвованиях.
Об этом сообщает онлайн-журнал «Вокруг света».
Впервые после Второй мировой войны Лондонский зоопарк закрылся для посетителей: здесь объявлен карантин. И теперь более 20 000 животных рискуют умереть от голода.
В отличие от музея или художественной галереи, карантинные меры в зоопарке — не просто запирание дверей. Все его многочисленные обитатели нуждаются в ежедневном питании. Однако в это непростое время ZSL London Zoo лишился выручки от продажи билетов. В прошлом году она составила 33 миллиона долларов (27,8 миллона фунтов стерлингов).
А если добавить к непосредственным нуждам животных материально-технические проблемы, с которыми сталкиваются ветеринары, сотрудники службы безопасности и весь персонал, то ситуация выглядит крайне критической.
Как заявила главный операционный директор ZSL Кэтрин Инглэнд, сотрудники должны по-прежнему как-то добираться на работу и заботиться о здоровье и благополучии питомцев.
Также должны продолжаться поставки продовольствия для животных, ведь им необходимо качественно питаться.
Чтобы вовремя приступать к работе в условиях карантина, полсотни сотрудников Лондонского зоопарка решили жить прямо на его территории — в помещениях для гостей.
Чтобы не подвергать животных опасности заражения, персонал носит маски и перчатки.
Лондонский зоопарк был открыт для ученых в 1828 году, а для публики — в 1847 году. Он является одной из самых любимых достопримечательностей британской столицы.
Оставшись без посетителей, Лондонский зоопарк ожидает, что люди поддержат животных через опцию пожертвований на сайте.
Ранее в Николаевском зоопарке показали, как работают сотрудники во время карантина.