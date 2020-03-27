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Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается без вести пропавшая Богдан Ирина Владимировна 1986 года рождения.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что женщина ушла из дома 13 марта ушла и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: волосы темные короткие. Особые приметы: на верхней губе имеет шрам на руке и шее татуировку. Была одета в желтую куртку, черный с белыми пятнышками трикотажный костюм, темные кроссовки.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по телефонам (0512) 53-12-71, 102, - сказано в сообщении.
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Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается без вести пропавшая Богдан Ирина Владимировна 1986 года рождения.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что женщина ушла из дома 13 марта ушла и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: волосы темные короткие. Особые приметы: на верхней губе имеет шрам на руке и шее татуировку. Была одета в желтую куртку, черный с белыми пятнышками трикотажный костюм, темные кроссовки.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по телефонам (0512) 53-12-71, 102, - сказано в сообщении.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
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Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль