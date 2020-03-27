Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается без вести пропавшая Богдан Ирина Владимировна 1986 года рождения.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что женщина ушла из дома 13 марта ушла и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: волосы темные короткие. Особые приметы: на верхней губе имеет шрам на руке и шее татуировку. Была одета в желтую куртку, черный с белыми пятнышками трикотажный костюм, темные кроссовки.