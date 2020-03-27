За прошедшие сутки 26 марта, в аэропорт «Борисполь» прилетел 21 самолет с эвакуированными украинцами.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

Из разных стран в Украину прилетели почти 4 тысячи 160 человек, из них - 41 иностранец.

Стоит отметить, что 25 марта, через аэропорт «Борисполь» в Украину вернулись на полтысячи людей меньше, что свидетельствует об увеличении желающих вернуться в Украину.

— Также большое количество рейсов из-за границы запланировано на сегодня. Они продолжают прибывать. В усиленном режиме работают как сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», дежурные санитарно-карантинного подразделения, так и работники аэропорта, - сказано в сообщении.

Одновременно с пограничным контролем, в первую очередь пассажиры проходят температурный скрининг. Также граждане заполняют анкеты о добровольной самоизоляции и получают памятки. А в зале прибытия пассажиров проводят экспресс-тесты и сообщают о необходимых мерах безопасности.