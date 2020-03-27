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За прошедшие сутки 26 марта, в аэропорт «Борисполь» прилетел 21 самолет с эвакуированными украинцами.
Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.
Из разных стран в Украину прилетели почти 4 тысячи 160 человек, из них - 41 иностранец.
Стоит отметить, что 25 марта, через аэропорт «Борисполь» в Украину вернулись на полтысячи людей меньше, что свидетельствует об увеличении желающих вернуться в Украину.
— Также большое количество рейсов из-за границы запланировано на сегодня. Они продолжают прибывать. В усиленном режиме работают как сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», дежурные санитарно-карантинного подразделения, так и работники аэропорта, - сказано в сообщении.
Одновременно с пограничным контролем, в первую очередь пассажиры проходят температурный скрининг. Также граждане заполняют анкеты о добровольной самоизоляции и получают памятки. А в зале прибытия пассажиров проводят экспресс-тесты и сообщают о необходимых мерах безопасности.
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За прошедшие сутки 26 марта, в аэропорт «Борисполь» прилетел 21 самолет с эвакуированными украинцами.
Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.
Из разных стран в Украину прилетели почти 4 тысячи 160 человек, из них - 41 иностранец.
Стоит отметить, что 25 марта, через аэропорт «Борисполь» в Украину вернулись на полтысячи людей меньше, что свидетельствует об увеличении желающих вернуться в Украину.
— Также большое количество рейсов из-за границы запланировано на сегодня. Они продолжают прибывать. В усиленном режиме работают как сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», дежурные санитарно-карантинного подразделения, так и работники аэропорта, - сказано в сообщении.
Одновременно с пограничным контролем, в первую очередь пассажиры проходят температурный скрининг. Также граждане заполняют анкеты о добровольной самоизоляции и получают памятки. А в зале прибытия пассажиров проводят экспресс-тесты и сообщают о необходимых мерах безопасности.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль