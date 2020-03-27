В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что в связи с закрытием границы с 28-го марта тысячи людей пытаются пешком перейти в Украину из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

— В эти сутки на некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта, – сказано в сообщении.

В пограничной службе рассказали, что пешком пересечь границу сложнее, поскольку в данный момент пешее сообщение не осуществляется.

— В связи с этим, а также через дополнительные контрольно-профилактические мероприятия наблюдается скопление людей в пунктах пропуска смежных стран. Сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем за вчера за все сутки, – говорится в сообщении.

Отметим, что видео большой очереди на польско-украинской границе опубликовал на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить карантин по всей стране на 30 дней.