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В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что в связи с закрытием границы с 28-го марта тысячи людей пытаются пешком перейти в Украину из Польши.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
— В эти сутки на некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта, – сказано в сообщении.
В пограничной службе рассказали, что пешком пересечь границу сложнее, поскольку в данный момент пешее сообщение не осуществляется.
— В связи с этим, а также через дополнительные контрольно-профилактические мероприятия наблюдается скопление людей в пунктах пропуска смежных стран. Сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем за вчера за все сутки, – говорится в сообщении.
Отметим, что видео большой очереди на польско-украинской границе опубликовал на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить карантин по всей стране на 30 дней.
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В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что в связи с закрытием границы с 28-го марта тысячи людей пытаются пешком перейти в Украину из Польши.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
— В эти сутки на некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта, – сказано в сообщении.
В пограничной службе рассказали, что пешком пересечь границу сложнее, поскольку в данный момент пешее сообщение не осуществляется.
— В связи с этим, а также через дополнительные контрольно-профилактические мероприятия наблюдается скопление людей в пунктах пропуска смежных стран. Сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем за вчера за все сутки, – говорится в сообщении.
Отметим, что видео большой очереди на польско-украинской границе опубликовал на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить карантин по всей стране на 30 дней.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль