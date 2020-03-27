Накануне 76-ой годовщины Дня освобождения города Николаева от фашистских захватчиков, сотрудники «Морского специализированного порта «Ника-Тера» привели в порядок братскую могилу воинов-освободителей.

Об этом сообщают в пресс-службе порта.

Состояние постамента и самого памятника, расположенного в Корабельном районе, из-за времени, погодных условий и других человеческих факторов требовало ремонта. Сотрудники порта собственными силами восстановили Братскую могилу, убрали близлежащую территорию и почтили память павших героев цветами.

День освобождения города, который ежегодно отмечается 28 марта, всегда считался и считается николаевцами праздником и днём памяти. В этот день, в 1944 году, оккупированный на протяжении трех лет город был освобожден. Эта операция стала первым этапом по полному освобождению правобережной Украины под названием Одесская операция.

Пресс-релиз