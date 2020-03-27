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Накануне 76-ой годовщины Дня освобождения города Николаева от фашистских захватчиков, сотрудники «Морского специализированного порта «Ника-Тера» привели в порядок братскую могилу воинов-освободителей.
Об этом сообщают в пресс-службе порта.
Состояние постамента и самого памятника, расположенного в Корабельном районе, из-за времени, погодных условий и других человеческих факторов требовало ремонта. Сотрудники порта собственными силами восстановили Братскую могилу, убрали близлежащую территорию и почтили память павших героев цветами.
День освобождения города, который ежегодно отмечается 28 марта, всегда считался и считается николаевцами праздником и днём памяти. В этот день, в 1944 году, оккупированный на протяжении трех лет город был освобожден. Эта операция стала первым этапом по полному освобождению правобережной Украины под названием Одесская операция.
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Накануне 76-ой годовщины Дня освобождения города Николаева от фашистских захватчиков, сотрудники «Морского специализированного порта «Ника-Тера» привели в порядок братскую могилу воинов-освободителей.
Об этом сообщают в пресс-службе порта.
Состояние постамента и самого памятника, расположенного в Корабельном районе, из-за времени, погодных условий и других человеческих факторов требовало ремонта. Сотрудники порта собственными силами восстановили Братскую могилу, убрали близлежащую территорию и почтили память павших героев цветами.
День освобождения города, который ежегодно отмечается 28 марта, всегда считался и считается николаевцами праздником и днём памяти. В этот день, в 1944 году, оккупированный на протяжении трех лет город был освобожден. Эта операция стала первым этапом по полному освобождению правобережной Украины под названием Одесская операция.
Пресс-релиз
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль