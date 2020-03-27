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По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.
Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation, пишет Экономическая правда.
Отмечается, что Украина входит в категорию стран преимущественно несвободные и занимает последнее 45 место в европейском регионе.
Общий балл Украины - 54,9 - значительно ниже средних региональных и мировых показателей.
Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133 место) и Пакистан (135 место).
— Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой не надежное. Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой - сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества, - говорится в сообщении.
Также среди факторов, которые тормозят прогресс Украины в рейтинге, назвали, в частности, устаревший Трудовой кодекс и большое количество неработающих кредитов.
Среди положительных начинаний выделили возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.
Польша в рейтинге на 46 месте, РФ - на 94, Молдова - на 87, Беларусь - на 88.
Рейтинг возглавляет Сингапур, также в топ-5 - Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.
Отметим, что Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.
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По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.
Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation, пишет Экономическая правда.
Отмечается, что Украина входит в категорию стран преимущественно несвободные и занимает последнее 45 место в европейском регионе.
Общий балл Украины - 54,9 - значительно ниже средних региональных и мировых показателей.
Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133 место) и Пакистан (135 место).
— Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой не надежное. Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой - сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества, - говорится в сообщении.
Также среди факторов, которые тормозят прогресс Украины в рейтинге, назвали, в частности, устаревший Трудовой кодекс и большое количество неработающих кредитов.
Среди положительных начинаний выделили возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.
Польша в рейтинге на 46 месте, РФ - на 94, Молдова - на 87, Беларусь - на 88.
Рейтинг возглавляет Сингапур, также в топ-5 - Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.
Отметим, что Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль