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Вчера, 27 марта, во Врадиевке с подозрением на коронавирус госпитализировали местного жителя.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ.
По словам местных жителей, мужчина вернулся во Врадиевку примерно неделю назад и скрывал признаки болезни, он не самоизолировался, а активно посещал разные места скопления людей, в частности магазины и тому подобное.
27 марта мужчина обратился в скорую медицинскую помощь. Приехавшие к нему домой медики застали его в тяжелом состоянии. После этого его и супругу решили госпитализировать в Николаев.
Также местные жители посетовали на бездействие местной власти в противостоянии угрозы коронавирусу и на отсутствие с их стороны информации о пандемии.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области Преступности.НЕТ подтвердили, что к медикам поступил вызов от местного жителя с жалобами на плохое самочувствие. В полиции отметили, что он вернулся из Польши в Украину 27 февраля.
Местные медики к нему не заходили, а вызвали экипированную средствами защиты от вируса бригаду из Первомайска, которая доставила его в инфекционную больницу в Николаеве.
В полиции также подчеркнули, что после приезда в Украину мужчина подписал документ с обязательством о временной самоизоляции.
Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
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Вчера, 27 марта, во Врадиевке с подозрением на коронавирус госпитализировали местного жителя.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ.
По словам местных жителей, мужчина вернулся во Врадиевку примерно неделю назад и скрывал признаки болезни, он не самоизолировался, а активно посещал разные места скопления людей, в частности магазины и тому подобное.
27 марта мужчина обратился в скорую медицинскую помощь. Приехавшие к нему домой медики застали его в тяжелом состоянии. После этого его и супругу решили госпитализировать в Николаев.
Также местные жители посетовали на бездействие местной власти в противостоянии угрозы коронавирусу и на отсутствие с их стороны информации о пандемии.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области Преступности.НЕТ подтвердили, что к медикам поступил вызов от местного жителя с жалобами на плохое самочувствие. В полиции отметили, что он вернулся из Польши в Украину 27 февраля.
Местные медики к нему не заходили, а вызвали экипированную средствами защиты от вируса бригаду из Первомайска, которая доставила его в инфекционную больницу в Николаеве.
В полиции также подчеркнули, что после приезда в Украину мужчина подписал документ с обязательством о временной самоизоляции.
Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль