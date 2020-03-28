Вчера, 27 марта, во Врадиевке с подозрением на коронавирус госпитализировали местного жителя.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

По словам местных жителей, мужчина вернулся во Врадиевку примерно неделю назад и скрывал признаки болезни, он не самоизолировался, а активно посещал разные места скопления людей, в частности магазины и тому подобное.

27 марта мужчина обратился в скорую медицинскую помощь. Приехавшие к нему домой медики застали его в тяжелом состоянии. После этого его и супругу решили госпитализировать в Николаев.

Также местные жители посетовали на бездействие местной власти в противостоянии угрозы коронавирусу и на отсутствие с их стороны информации о пандемии.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области Преступности.НЕТ подтвердили, что к медикам поступил вызов от местного жителя с жалобами на плохое самочувствие. В полиции отметили, что он вернулся из Польши в Украину 27 февраля.

Местные медики к нему не заходили, а вызвали экипированную средствами защиты от вируса бригаду из Первомайска, которая доставила его в инфекционную больницу в Николаеве.

В полиции также подчеркнули, что после приезда в Украину мужчина подписал документ с обязательством о временной самоизоляции.

Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.